Zurle il nuovo canto popolare di Enrico Melozzi in dialetto abruzzese | sarà presentato alla prossima edizione della Notte dei serpenti
Zurle è il titolo del nuovo affascinante canto popolare, rigorosamente in dialetto abruzzese, di Enrico Melozzi. Un pezzo commissionato da Carlo Spinelli, con testo di E. S. Serpenti e G. Serafini Blasiotti.Le zurle sono i giochi urlati dei bambini, di chi ride e chi corre, tra barche di carta e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
"Zurle", nuovo canto popolare di Enrico Melozzi Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo "Zurle", nuovo canto popolare di Enrico Melozzi Il brano racconta i giochi e le sfide dei bambini dell'Abruzzo di una volta. Il testo è di Elso Simone Serpentini e di Gabriella Serafini Blasiotti - facebook.com Vai su Facebook
"Zurle", nuovo canto popolare di Enrico Melozzi - Il testo è di Elso Simone Serpentini e di Gabriella Serafini Blasiotti ... Secondo rainews.it
