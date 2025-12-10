Ztl ’rivoluzione’ da metà gennaio Prima fase sperimentale poi le multe
A partire dal 15 gennaio, nel centro storico di Città di Castello entrerà in vigore la nuova zona a traffico limitato (ZTL). Dopo anni di discussioni e polemiche, la sperimentazione inizierà con una fase di prova, seguita dall’applicazione delle multe, segnando un cambiamento significativo nella gestione del traffico cittadino.
Ci siamo. Dopo anni di dibattiti e polemiche la zona a traffico limitato sta per partire. La nuova regolamentazione della ztl nel centro storico di Città di Castello sarà attivata ufficialmente dopo le festività natalizie, il 15 gennaio. Saranno attivati i varchi elettronici per il controllo degli accessi, ma questa fase iniziale è di "pre-esercizio", non saranno cioè elevate sanzioni e si protrarrà fino al 28 febbraio. Durante questo periodo, la polizia locale controllerà il passaggio delle auto in transito nella ztl, ma le violazioni rilevate dalle telecamere non daranno seguito ad alcun provvedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
