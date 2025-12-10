Zorzi e Tomasoni due seriani e un sogno | Coppa del Mondo e Olimpiadi

Zorzi e Tomasoni, due atleti seriani, affrontano la nuova stagione di sci cross con l'obiettivo di conquistare la Coppa del Mondo e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovedì 11 e venerdì 12, in Val Thorens, inizia il cammino che li condurrà verso le più prestigiose competizioni internazionali.

SKICROSS. Giovedì 11 e venerdì 12 in Val Thorens (Francia) Edoardo e Federico aprono la stagione che porterà ai Giochi di Milano-Cortina. «L'avvenimento più importante in Italia è imperdibile, siamo pronti e fiduciosi».

Il 29enne di Songavazzo e il 28enne di Castione della Presolana sono stati convocati in vista dell'appuntamento in programma dal 9 al 12 dicembre.