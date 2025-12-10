Zola si sbilancia sui partenopei | Il Napoli è una grande squadra e Conte un grande allenatore

Gianfranco Zola esprime il suo apprezzamento per il Napoli, sottolineando la qualità della squadra e la bravura di Antonio Conte come allenatore. Le sue parole arrivano alla vigilia di una sfida importante, evidenziando i punti di forza dei partenopei e l’equilibrio nella gestione delle energie. Un riconoscimento che mette in luce il valore della formazione di Conte in questa stagione.

Inter News 24 Zola Napoli elogia la capolista: l'ex attaccante parla di ritmi, gestione delle energie e del valore della squadra di Conte alla vigilia della sfida.. L'ex fuoriclasse Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, soffermandosi sul momento del Napoli, attuale capolista in Serie A e impegnato in serata nel match di Champions League. Zola ha analizzato il calendario fitto, il livello della rosa e l'impatto del lavoro di Antonio Conte, sottolineando come la squadra partenopea sia ormai abituata a reggere ritmi elevati. Secondo l'ex attaccante, il Napoli non dovrebbe risentire particolarmente delle molte partite ravvicinate: «Le squadre ormai si stanno abituando a questi ritmi: si gioca sempre.