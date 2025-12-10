Zielinski a Sky | Siamo delusi e arrabbiati Il rigore? Non sembrava mai fallo dal campo…
Piotr Zielinski esprime tutta la sua delusione e rabbia dopo la sconfitta di San Siro, commentando il rigore assegnato e sottolineando il senso di rimpianto per le occasioni fallite. Le parole del centrocampista polacco riflettono il momento di frustrazione vissuto dalla squadra, tra discussioni sulla decisione arbitrale e insoddisfazione per il risultato.
Inter News 24 Zielinski ha manifestato grande amarezza dopo la sconfitta di San Siro tra amarezza, rigore discusso e rimpianti sotto porta. L'Inter esce sconfitta per 1-0 dalla sfida di Champions League contro il Liverpool, decisa nel finale da un calcio di rigore che ha lasciato più di un dubbio tra campo e tribune. Una partita intensa, combattuta, giocata a viso aperto dai nerazzurri, ma chiusa senza il premio del gol. Al termine della gara di San Siro, a presentarsi ai microfoni di Sky Sport è stato Piotr Zielinski, centrocampista polacco entrato a gara in corso, chiamato anche a sostituire Hakan Calhanoglu dopo l'infortunio.
Zielinski in zona mista: «L’Inter ha qualità, ora siamo pronti per lottare per lo scudetto»
Zielinski a Prime: «Io penso che non avremo grandi problemi. Siamo una grande squadra e abbiamo sempre reagito»
PAGELLE ? Zielinski 7 Entra per uno spento Sucic e cambia il match con le sue sterzate e le sue giocate in verticale. È in un gran momento di forma, cosa che lo scorso anno non ha mai avuto - Andrea x Siamo Interisti 1908 - facebook.com Vai su Facebook
? #Zielinski @Inter post @Atleti: “Siamo dispiaciuti perché perdere qui così fa male, purtroppo ci è mancato il secondo gol. E dovevamo essere più attenti nel finale. Io sto bene, cerco sempre di migliorare ed è il mio obiettivo. Purtroppo il mio gol non è servi Vai su X
Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori" - Subito dopo la sconfitta contro il Liverpool, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul rigore concesso. Si legge su tuttomercatoweb.com
