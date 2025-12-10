Zielinski a Inter TV | Siamo delusi speriamo che Calha e Acerbi stiano bene perché abbiamo bisogno di loro Domenica…
Piotr Zielinski commenta la difficile situazione dell'Inter dopo la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, analizzando i momenti chiave, le problematiche legate a rigori, infortuni e le speranze di recupero per Calha e Acerbi, evidenziando la necessità di reagire in vista delle prossime sfide.
Inter News 24 Zielinski analizza la seconda sconfitta consecutiva nella Champions dopo Madrid: tra rigore contestato, infortuni pesanti e la necessità di reagire. Serata amara per l’Inter, che nel sesto turno della League Phase di Champions League cade anche al Meazza contro il Liverpool, dopo lo scivolone di Madrid. I nerazzurri vengono superati dai Reds e agganciati in classifica, al termine di una gara decisa ancora una volta da un episodio arbitrale destinato a far discutere: il calcio di rigore concesso per una trattenuta giudicata “assolutamente imbarazzante” di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino e perno della retroguardia interista. 🔗 Leggi su Internews24.com
CHAMPIONS - Inter, Zielinski: "Siamo delusi e arrabbiati" ift.tt/3KbHWsq Vai su X
La rabbia e la delusione di Zielinski per la sconfitta dell'Inter in Champions League - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS - Inter, Zielinski: "Siamo delusi e arrabbiati" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League: "Siamo delusi e arrabbiati, ci è mancato qualcosi ... Riporta napolimagazine.com
