Piotr Zielinski commenta la difficile situazione dell'Inter dopo la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, analizzando i momenti chiave, le problematiche legate a rigori, infortuni e le speranze di recupero per Calha e Acerbi, evidenziando la necessità di reagire in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Zielinski analizza la seconda sconfitta consecutiva nella Champions dopo Madrid: tra rigore contestato, infortuni pesanti e la necessità di reagire. Serata amara per l’Inter, che nel sesto turno della League Phase di Champions League cade anche al Meazza contro il Liverpool, dopo lo scivolone di Madrid. I nerazzurri vengono superati dai Reds e agganciati in classifica, al termine di una gara decisa ancora una volta da un episodio arbitrale destinato a far discutere: il calcio di rigore concesso per una trattenuta giudicata “assolutamente imbarazzante” di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino e perno della retroguardia interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski a Inter TV: «Siamo delusi, speriamo che Calha e Acerbi stiano bene perché abbiamo bisogno di loro. Domenica…»

