Zhegrova titolare con il Pafos | cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1?

L'articolo analizza la convocazione di Zhegrova come titolare con il Pafos, concentrandosi sulla strategia di Spalletti e sulla sua assenza dal primo minuto, che risale a un periodo precedente. Verranno esplorate le motivazioni dietro questa scelta e il contesto in cui si inserisce, offrendo un approfondimento sulla situazione del calciatore e del progetto tecnico.

. Ieri l’annuncio del tecnico della Juve. Dopo la sconfitta contro il Napoli, Luciano Spalletti cerca una scossa tattica e la trova in un nome inatteso: Edon Zhegrova. Il fantasista kosovaro, finora utilizzato con il contagocce, è pronto a superare quota 100 minuti giocati in stagione e, soprattutto, a debuttare da titolare. La rivoluzione di spalletti: «Sì, tocca a lui. E da titolare.». L’annuncio di Spalletti suona come un contropiede. Soltanto pochi giorni fa, l’allenatore toscano aveva espresso cautela, dichiarando che « Edon non avesse nelle gambe più di venti, trenta minuti » a causa di « un’operazione di cui non possiamo dimenticarci ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova titolare con il Pafos: cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1?

Ultimissime Juve LIVE: Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, aggiornamenti sulle condizioni di Zhegrova

Zhegrova Juventus, cresce la voglia di vederlo titolare! La conoscenza con David può aiutarlo ma… I dettagli sulle condizioni dell’esterno

Zhegrova Juventus, ipotesi clamorosa verso l’Atalanta: il kosovaro può partire titolare, Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti

La notizia che tutti stavamo aspettando: ZHEGROVA titolare #ucl #juventus - facebook.com Vai su Facebook

#Zhegrova titolare contro il Pafos Finalmente una buona notizia. #Ucl #uefachampionsleague Vai su X

Non perderti dirette, news e highlights - Pafos, Spalletti: 'Qui a volte rido, a volte strillo. Si legge su sport.sky.it