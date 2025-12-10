Zhegrova titolare con il Pafos | cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1?
L'articolo analizza la convocazione di Zhegrova come titolare con il Pafos, concentrandosi sulla strategia di Spalletti e sulla sua assenza dal primo minuto, che risale a un periodo precedente. Verranno esplorate le motivazioni dietro questa scelta e il contesto in cui si inserisce, offrendo un approfondimento sulla situazione del calciatore e del progetto tecnico.
. Ieri l’annuncio del tecnico della Juve. Dopo la sconfitta contro il Napoli, Luciano Spalletti cerca una scossa tattica e la trova in un nome inatteso: Edon Zhegrova. Il fantasista kosovaro, finora utilizzato con il contagocce, è pronto a superare quota 100 minuti giocati in stagione e, soprattutto, a debuttare da titolare. La rivoluzione di spalletti: «Sì, tocca a lui. E da titolare.». L’annuncio di Spalletti suona come un contropiede. Soltanto pochi giorni fa, l’allenatore toscano aveva espresso cautela, dichiarando che « Edon non avesse nelle gambe più di venti, trenta minuti » a causa di « un’operazione di cui non possiamo dimenticarci ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
