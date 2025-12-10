Zhegrova Juve kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos | come è andato il suo esordio da titolare in bianconero Numeri e prestazione
Zhegrova debutta da titolare con la Juventus nel match contro il Pafos, sostituito a metà gara da Spalletti. Il suo esordio bianconero si è caratterizzato per una prestazione discreta, con poche occasioni e nessun tiro in porta. Ecco i numeri e le valutazioni sulla sua performance, tra aspettative e prime valutazioni in maglia juventina.
Zhegrova Juve, Spalletti lo toglie dopo 45 minuti per Conceicao: statistiche timide per il kosovaro, zero tiri in porta e poca incisività. Doveva essere la grande notte, quella del passaggio definitivo da “spaccapartite” a risorsa titolare. Invece, l’esordio dal primo minuto di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è durato appena 45 minuti, il tempo di un primo tempo opaco che ha convinto Luciano Spalletti a lasciarlo negli spogliatoi durante l’intervallo. Al suo posto è entrato Francisco Conceicao, una mossa che suona come una bocciatura tecnica inappellabile per la prestazione offerta dal kosovaro contro il Pafos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zhegrova dal primo minuto: la Juventus punta sul talento kosovaro in una sfida chiave europea - Zhegrova dal primo minuto: la Juventus punta sul talento kosovaro in una sfida chiave europea A Torino è scattata l’ora di Edon Zhegrova. Si legge su tuttojuve.com
Juventus-Pafos, Zhegrova e David titolari: doppio annuncio di Spalletti! - La novità, come visto dalle formazioni ufficiali, è la titolarità di Zhegrova. Scrive fantamaster.it
Juve-Pafos, la formazione ufficiale: Zhegrova titolare! Spalletti, ecco la punta - facebook.com Vai su Facebook
? #Spalletti annuncia a Sky che #Zhegrova giocherà dall'inizio, nonostante i test dicano che non sia in grandissima condizione. ? "O gli fai fare 20 minuti o lo usi finché va" Il mister dovrà gestire la condizione fisica del #kosovaro. #Juventusnews24 Vai su X
