Zhegrova Juve kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos | come è andato il suo esordio da titolare in bianconero Numeri e prestazione

Zhegrova debutta da titolare con la Juventus nel match contro il Pafos, sostituito a metà gara da Spalletti. Il suo esordio bianconero si è caratterizzato per una prestazione discreta, con poche occasioni e nessun tiro in porta. Ecco i numeri e le valutazioni sulla sua performance, tra aspettative e prime valutazioni in maglia juventina.

Zhegrova Juve, Spalletti lo toglie dopo 45 minuti per Conceicao: statistiche timide per il kosovaro, zero tiri in porta e poca incisività. Doveva essere la grande notte, quella del passaggio definitivo da “spaccapartite” a risorsa titolare. Invece, l’esordio dal primo minuto di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è durato appena 45 minuti, il tempo di un primo tempo opaco che ha convinto Luciano Spalletti a lasciarlo negli spogliatoi durante l’intervallo. Al suo posto è entrato Francisco Conceicao, una mossa che suona come una bocciatura tecnica inappellabile per la prestazione offerta dal kosovaro contro il Pafos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da titolare in bianconero. Numeri e prestazione

