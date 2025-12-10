Zelensky | ‘sono sempre pronto alle elezioni’
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere sempre pronto alle elezioni, rispondendo alle recenti discussioni sollevate da leader statunitensi e europei. La sua posizione evidenzia la volontà di mantenere un dialogo aperto sul futuro politico del paese, sottolineando la sua disponibilità a confrontarsi con le istituzioni democratiche nazionali.
''Poiché la questione è stata sollevata dal presidente degli Stati Uniti e dai nostri partner europei, sarò breve: sono pronto''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Guerra in Ucraina, Trump: “Sono molto deluso da Putin”. Zelensky: “Nuove sanzioni alla Russia siano dolorose”
Droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo: scali chiusi per ore. Zelensky: “Sono stati i russi”
Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»
Trump attacca pesantemente Zelensky e il presidente ucraino da Roma gli risponde: "Sono sempre pronto alle elezioni". Il leader di Kiev è venuto in Italia per incontrare Giorgia Meloni e parlare del futuro dell'Ucraina. Il punto di Fabio Tonacci - facebook.com Vai su Facebook
Finito l’incontro con Meloni. Zelensky a Repubblica: “Sono sempre pronto alle elezioni” - la Repubblica Vai su X
Zelensky pronto al passo indietro: "In caso di pace non mi ricandido" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a lasciare, ma non prima di aver messo in sicurezza il suo Paese. Riporta quotidiano.net
