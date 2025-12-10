Zelensky | ‘sono sempre pronto alle elezioni’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere sempre pronto alle elezioni, rispondendo alle recenti discussioni sollevate da leader statunitensi e europei. La sua posizione evidenzia la volontà di mantenere un dialogo aperto sul futuro politico del paese, sottolineando la sua disponibilità a confrontarsi con le istituzioni democratiche nazionali.

''Poiché la questione è stata sollevata dal presidente degli Stati Uniti e dai nostri partner europei, sarò breve: sono pronto''.