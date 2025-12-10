Zelensky si raccomanda al Papa e alla Meloni

Volodymyr Zelensky conclude il suo tour europeo in Italia, incontrando Papa Francesco a Castel Gandolfo e il presidente Meloni a Palazzo Chigi. Durante le visite, il leader ucraino si rivolge alle autorità italiane per rafforzare il supporto e ricevere aiuti essenziali, come generatori di corrente, per affrontare le recenti criticità causate dai blackout nel suo paese.

Il leader chiude il tour europeo in Italia: a Castel Gandolfo, dove invita Leone in Ucraina, e a Palazzo Chigi, dove incassa generatori di corrente per fronteggiare i blackout. Ma soprattutto, il comandante in capo spera che il premier lo aiuti ad ammorbidire Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

