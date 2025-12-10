Zelensky si raccomanda al Papa e alla Meloni
Volodymyr Zelensky conclude il suo tour europeo in Italia, incontrando Papa Francesco a Castel Gandolfo e il presidente Meloni a Palazzo Chigi. Durante le visite, il leader ucraino si rivolge alle autorità italiane per rafforzare il supporto e ricevere aiuti essenziali, come generatori di corrente, per affrontare le recenti criticità causate dai blackout nel suo paese.
Il leader chiude il tour europeo in Italia: a Castel Gandolfo, dove invita Leone in Ucraina, e a Palazzo Chigi, dove incassa generatori di corrente per fronteggiare i blackout. Ma soprattutto, il comandante in capo spera che il premier lo aiuti ad ammorbidire Trump.
Axios-pressioni-usa-kiev-perche-accetti-piano-pace-zelensky-papa-poi-meloni
Zelensky a Roma, dopo il Papa incontro con Meloni: "Contiamo sul sostegno dell'Italia" - Guerra Ucraina, Zelensky ha incontrato Papa Leone.
