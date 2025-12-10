Zelensky | ‘se garantita la sicurezza si può votare entro tre mesi’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, garantita la sicurezza, le elezioni possono svolgersi entro tre mesi. Ha inoltre respinto le accuse di tentativi di mantenere il potere, sottolineando l'importanza di un processo elettorale trasparente e rispettoso delle norme democratiche.

Secondo Zelensky, le affermazioni secondo cui il governo si aggrappa al potere sono del tutto inadeguate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

