Zelensky | ‘se garantita la sicurezza si può votare entro tre mesi’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, garantita la sicurezza, le elezioni possono svolgersi entro tre mesi. Ha inoltre respinto le accuse di tentativi di mantenere il potere, sottolineando l'importanza di un processo elettorale trasparente e rispettoso delle norme democratiche.

Secondo Zelensky, le affermazioni secondo cui il governo si aggrappa al potere sono del tutto inadeguate.

Trump gela Zelensky e gli europei: "Deboli, non sanno che fare". Putin: "Il Donbass è nostro". Il presidente ucraino vede Meloni e risponde alla Casa Bianca: "Pronto a elezioni se garantita la sicurezza"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e arrivato a palazzo Chigi per l'incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In piazza Colonna alcuni rappresentanti di +Europa hanno esposto bandiere dell'Europa e dell'Ucraina.

Zelensky, 'se sarà garantita la sicurezza delle urne si può votare entro tre mesi' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che se la sicurezza delle urne sarà garantita, anche con l'aiuto degli ... Secondo msn.com