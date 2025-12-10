Zelensky rilancia il voto per piegare Washington | il piano di pace rischia il naufragio

Il dossier di pace di Kiev, già segnato da tensioni e negoziati complessi, arriva oggi a Washington. Zelensky punta tutto su questa iniziativa, proponendo elezioni entro tre mesi se gli Stati Uniti assicurano la sicurezza, ma il piano rischia di fallire sotto il peso delle divergenze e delle pressioni internazionali.

Il dossier che oggi partirà da Kiev verso Washington arriva già logorato da settimane di rimbalzi tra colloqui, emendamenti e pressioni incrociate, eppure è su quel testo che Volodymyr Zelensky ha deciso di giocare la sua carta più politica: aprire alla possibilità di elezioni entro tre mesi, se gli Stati Uniti garantiranno la sicurezza. Una mossa studiata, sussurrata nelle cancellerie europee e calibrata per ammorbidire una Casa Bianca che, a microfoni spenti, resta molto più dura dell’immagine consegnata alle dichiarazioni ufficiali. Il piano atteso oggi è un compromesso instabile, privo di un limite al numero dei soldati ucraini e con un congelamento del fronte, ma già osservato con scetticismo tanto a Bruxelles quanto a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it