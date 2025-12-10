Zelensky | Mi fido di Meloni L’incontro a Palazzo Chigi In mattinata la visita al Papa

Il presidente ucraino Zelensky si è incontrato con la premier italiana Meloni a Palazzo Chigi, definendo il meeting come “eccellente” e ricco di proposte concrete per una soluzione diplomatica. La visita si è svolta in un clima di fiducia e collaborazione, con Zelensky che ha espresso la sua stima nei confronti di Meloni, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo tra i due paesi.

Roma, 9 dicembre 2025 – Incontro positivo, anzi “eccellente”, molto “significativo su tutti gli aspetti della soluzione diplomatica”, ricco “di idee concrete”. Al termine del colloquio a Palazzo Chigi, Volodymyr Zelensky appare raggiante: delle garanzie sulla lealtà italiana e sulla prosecuzione degli aiuti che ha ottenuto non ci sarebbe neppure stato bisogno. Ma Giorgia Meloni gliele ha confermate a voce, come hanno fatto quasi in contemporanea il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel faccia a faccia con Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa, e il titolare degli Esteri, Antonio Tajani al telefono con l’omologo ucraino, Andrii Sybiha. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: “Mi fido di Meloni”. L’incontro a Palazzo Chigi. In mattinata la visita al Papa

