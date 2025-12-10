Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la disponibilità a indire nuove elezioni entro tre mesi, a condizione di ottenere garanzie di sicurezza da Stati Uniti ed Europa. La proposta sottolinea l'importanza di assicurare condizioni stabili e protette per il processo elettorale, nel contesto delle recenti tensioni e sfide politiche in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a indire nuove elezioni nei prossimi 60-90 giorni se Stati Uniti ed Europa garantiranno la sicurezza delle operazioni di voto. Lo ha detto dopo che in un’intervista con il sito Politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sostenuto nuovamente che la leadership ucraina stesse «usando la guerra per non indire elezioni». In Ucraina non si tengono elezioni da febbraio del 2022, cioè da quando la Russia l’ha invasa e il governo ucraino ha instaurato la legge marziale che vieta esplicitamente di indire elezioni. Il mandato presidenziale di Zelensky è finito a maggio del 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

