Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a indire nuove elezioni nei prossimi 60-90 giorni se Stati Uniti ed Europa garantiranno la sicurezza delle operazioni di voto. Lo ha detto dopo che in un’intervista con il sito Politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sostenuto nuovamente che la leadership ucraina stesse «usando la guerra per non indire elezioni». In Ucraina non si tengono elezioni da febbraio del 2022, cioè da quando la Russia l’ha invasa e il governo ucraino ha instaurato la legge marziale che vieta esplicitamente di indire elezioni. Il mandato presidenziale di Zelensky è finito a maggio del 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi

Prima del vertice, Zelensky si è detto "sempre pronto" alle elezioni in Ucraina. Incontro con la premier di un'ora e mezza dopo il colloquio con Papa Leone XIV in mattinata

I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle, durante un evento organizzato dal gruppo The Left, ha detto: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra. Rischiano di far saltare un accordo di pace proposto dagli Usa".

