Zelensky è pronto a indire nuove elezioni se ci saranno le garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la disponibilità a convocare nuove elezioni entro 60-90 giorni, a condizione che Stati Uniti ed Europa garantiscano la sicurezza delle operazioni di voto. Questa proposta si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle sfide di stabilità in Ucraina, evidenziando l'importanza di supporto internazionale per il processo democratico nel paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a indire nuove elezioni nei prossimi 60-90 giorni se Stati Uniti ed Europa garantiranno la sicurezza delle operazioni di voto. Lo ha detto dopo che in un’intervista con il sito Politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sostenuto nuovamente che la leadership ucraina stesse «usando la guerra per non indire elezioni». In Ucraina non si tengono elezioni da febbraio del 2022, cioè da quando la Russia l’ha invasa e il governo ucraino ha instaurato la legge marziale che vieta esplicitamente di indire elezioni. Il mandato presidenziale di Zelensky è finito a maggio del 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Zelensky è pronto a indire nuove elezioni se ci saranno le garanzie di sicurezza

Prima del vertice, Zelensky si è detto "sempre pronto" alle elezioni in Ucraina. Incontro con la premier di un'ora e mezza dopo il colloquio con Papa Leone XIV in mattinata

Zelensky pronto a consegnare agli Usa il piano di pace, Trump invia ultimatum e spera in accordo 'entro Natale'

Zelensky ha detto che è pronto a indire elezioni - Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che è pronto a indire elezioni, dopo che in un'intervista con il sito Politico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sostenuto nu ...