Zelensky dal Papa poi da Meloni | Conto sull’Italia In Ucraina voto in 2-3 mesiLa premier evoca concessioni dolorose ?
Il presidente Zelensky ha espresso fiducia nell’Italia, incontrando prima il Papa e poi la premier Meloni. Durante i colloqui, ha sottolineato l’importanza di un sostegno internazionale e ha annunciato che in Ucraina si svolgeranno le elezioni entro 2-3 mesi. Nel frattempo, Kiev invierà a Trump un nuovo piano in 20 punti, mentre si discutono le condizioni per la pace.
Il confronto con la premier sulle condizioni per la pace. Kiev invierà oggi a Trump il nuovo piano in 20 punti. Putin: «Il Donbass è russo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
A Londra l'abbraccio europeo a Zelensky: «Non cederò terre»| Oggi a Roma dal Papa. Trump: «Ue va in una brutta direzione»
Guerra Russia – Ucraina, oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, Kiev incassa nuovo sostegno UE, le news in diretta
Zelensky a Roma, incontro di 30' con Papa Leone: «Invieremo agli Usa piano di pace rivisto con Ue» - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Fiducia nell'Italia #Zelensky 2 #Zelensky dal #Papa 3 L'Italia delle mazzette 4 Strage su strade 5 #Natale un mondo di luci In diretta su #Tv2000 #9dicembre Direttore @vinmorgante Vai su X
Zelensky dal Papa e poi da Meloni: "Conto sul sostegno dell'Italia". E annuncia: "Pronto alle elezioni" - A palazzo Chigi 'condivisi prossimi passi per pace giusta e duratura'. msn.com scrive
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca ... corriere.it
