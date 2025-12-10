Zelensky dal Papa poi da Meloni | Conto sull’Italia In Ucraina voto in 2-3 mesiLa premier evoca concessioni dolorose ?

Il presidente Zelensky ha espresso fiducia nell’Italia, incontrando prima il Papa e poi la premier Meloni. Durante i colloqui, ha sottolineato l’importanza di un sostegno internazionale e ha annunciato che in Ucraina si svolgeranno le elezioni entro 2-3 mesi. Nel frattempo, Kiev invierà a Trump un nuovo piano in 20 punti, mentre si discutono le condizioni per la pace.

