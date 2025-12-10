Zelensky | Al voto anche in tre mesi ma servono garanzie Usa

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky si pronuncia sulla prossima convocazione elettorale, suggerendo un possibile orizzonte di tre mesi, ma sottolinea l'importanza di ottenere garanzie dagli Stati Uniti. Nonostante le provocazioni di Donald Trump, il presidente ucraino mantiene un atteggiamento deciso, evidenziando l'importanza di supporto internazionale e stabilità politica per il paese.

Volodymyr Zelensky non si lascia intimidire dalla provocazione di Donald Trump e, nel tentativo di ingraziarsi il capo della Casa Bianca, fissa un termine possibile per indire le elezioni. A patto però, ha precisato, che Usa garantiscano la sicurezza dell'Ucraina. Mentre il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ?

Zelensky rilancia il voto per piegare Washington: il piano di pace rischia il naufragio

zelensky voto tre mesiZelensky rilancia il voto per piegare Washington: il piano di pace rischia il naufragio - Il dossier che oggi partirà da Kiev verso Washington arriva già logorato da settimane di rimbalzi tra colloqui, emendamenti e pressioni incrociate, eppure è ... Da thesocialpost.it