Zelensky a Roma ora Meloni è il ponte tra Kiev e Trump

Il giorno in cui Donald Trump accusa i leader europei di essere «deboli» e dice che Volodymyr Zelensky deve «darsi una mossa», accettare il piano di pace proposto da Washington e richiamare i suoi connazionali alle urne, il presidente ucraino è a Roma. A palazzo Chigi lo attende Giorgia Meloni, mediatrice di fatto tra lui e il presidente americano: i due si confrontano per un'ora e mezza. Prima, in mattinata, c'è stato l'incontro privato con Leone XIV a Castel Gandolfo: Zelensky coglie l'occasione per invitare il papa in Ucraina, spiega che «sarebbe un forte segnale di sostegno al nostro popolo».