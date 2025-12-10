Zelensky a Roma ora Meloni è il ponte tra Kiev e Trump
Nel giorno in cui Donald Trump critica i leader europei e invita Zelensky a riconsiderare il piano di pace proposto dagli Stati Uniti, il presidente ucraino si trova a Roma, segnando un momento di svolta nelle dinamiche diplomatiche tra Kiev, Roma e Washington.
Il giorno in cui Donald Trump accusa i leader europei di essere «deboli» e dice che Volodymyr Zelensky deve «darsi una mossa», accettare il piano di pace proposto da Washington e richiamare i suoi connazionali alle urne, il presidente ucraino è a Roma. A palazzo Chigi lo attende Giorgia Meloni, mediatrice di fatto tra lui e il presidente americano: i due si confrontano per un’ora e mezza. Prima, in mattinata, c’è stato l’incontro privato con Leone XIV a Castel Gandolfo: Zelensky coglie l’occasione per invitare il papa in Ucraina, spiega che «sarebbe un forte segnale di sostegno al nostro popolo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Buongiorno da Agorà. Zelensky a Roma: "Mi fido della Meloni". UE, Trump: "Leader troppo deboli". Manovra: tetto al contante, è polemica.
Zelensky chiude a Roma il tour degli aiuti europei Ha bisogno di Meloni per arrivare a Trump, quanto Meloni ha bisogno di lui per non cadere nel fosso scavato tra Stati Uniti e Europa . Adesso c'è un piano euro ucraino da presentare alla Casa Bianca.
Zelensky a Roma, dopo il Papa incontro con Meloni: "Contiamo sul sostegno dell'Italia"
