Zeep torna con L’uomo delle rose ballad tra amore e gelosia

Zeep torna con il nuovo singolo «L’uomo delle rose», una ballad che esplora i temi dell’amore e della gelosia attraverso immagini semplici e potenti. Una sedia, un palloncino e un filo sottile diventano simboli di fragilità emotiva, trasformando un ricordo d’infanzia in un racconto profondo sui legami umani e le emozioni complesse.

Una sedia, un palloncino e un filo sottile diventano il centro del nuovo singolo di Zeep, «L'Uomo delle Rose», una ballad intensa che mette a nudo la linea fragile tra amore e gelosia e trasforma un ricordo d'infanzia in un racconto adulto di legami, distanza e vulnerabilità emotiva.

