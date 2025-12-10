Yuasa testa a Monza Sfida importante
Yuasa si prepara a un doppio appuntamento fondamentale a Monza, affrontando sfide di grande rilievo: prima contro i campioni d’Europa di Perugia e poi con i tricolori di Trento. Due partite consecutive che rappresentano un banco di prova importante per il team, in un momento cruciale della stagione.
Negli occhi dei tifosi Yuasa il doppio appuntamento storico in appena quattro giorni prima contro i Campioni D’Europa in carica di Perugia e poi con i tricolori di Trento. Due match difficilissimi per la Yuasa che è uscita da entrambi senza punti né set conquistati, anche se alcuni segnali decisamente incoraggianti sono decisamente arrivati anche a livello di gioco. Prima con Perugia nel match di mercoledì e poi contro Trento, in quest’ultimo caso in particolare la differenza è stata fatta al servizio con 13 punti diretti per Michiletto e compagni arrivati dai nove metri. Il solco decisivo è stato tracciato in tutti i parziali proprio grazie a questo fondamentale con un ritmo altissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nikolov è in versione fenomeno. Il derby alla Lube, Yuasa a testa alta
GALLERY FROM MODENA Scatti che raccontano emozioni, ritmo, sacrificio e voglia di lottare fino all'ultima palla Ogni foto è un frammento di una serata intensa al PalaPanini… e noi, insieme al nostro Yuasa Power, siamo già con la testa alla prossi
Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia 21-25 (0-2) #BlockDevils #superlega
"Yuasa, testa a Monza. Sfida importante" - Magalini rassicura sulle sue condizioni: " Ho avuto un piccolo fastidio ma nulla di particolare.
