yuasa testa a monza sfida importante

Yuasa si prepara a un doppio appuntamento fondamentale a Monza, affrontando sfide di grande rilievo: prima contro i campioni d’Europa di Perugia e poi con i tricolori di Trento. Due partite consecutive che rappresentano un banco di prova importante per il team, in un momento cruciale della stagione.

Negli occhi dei tifosi Yuasa il doppio appuntamento storico in appena quattro giorni prima contro i Campioni D'Europa in carica di Perugia e poi con i tricolori di Trento. Due match difficilissimi per la Yuasa che è uscita da entrambi senza punti né set conquistati, anche se alcuni segnali decisamente incoraggianti sono decisamente arrivati anche a livello di gioco. Prima con Perugia nel match di mercoledì e poi contro Trento, in quest'ultimo caso in particolare la differenza è stata fatta al servizio con 13 punti diretti per Michiletto e compagni arrivati dai nove metri. Il solco decisivo è stato tracciato in tutti i parziali proprio grazie a questo fondamentale con un ritmo altissimo.