ying li e hawijch elders talenti in concerto

Nell'ambito della stagione 2025/2026 della Società dei Concerti di Milano, si terrà un doppio concerto presso la Sala Verdi del Conservatorio. L'evento vede protagonisti Ying Li, pianista vincitrice del Premio Internazionale Antonio Mormone, e Hawijch Elders, talentuosa violinista anch'essa premiata, che portano in città le loro straordinarie esibizioni.

Oggi nell’ambito della stagione 20252026 della Società dei Concerti di Milano presso la Sala Verdi del Conservatorio un doppio appuntamento che riporta in città i due talenti del Premio Internazionale Antonio Mormone: la pianista Ying Li e la violinista Hawijch Elders, vincitrici rispettivamente della prima e della seconda edizione. Le due artiste saranno affiancate dai Solisti Aquilani, formazione cameristica italiana, conosciuta per la versatilità e la qualità delle sue collaborazioni. Appuntamento alle ore 17:00 e alle ore 20,45 con due programmi differenti e complementari, accomunati da un’importante novità: la prima esecuzione di " Gea ", un inno al pianeta scritto dalla giovane Agatha Bocedi, arpista e compositrice, nuova commissione per orchestra della Società dei Concerti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it