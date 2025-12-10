WWE | Successo clamoroso per la Rumble in Arabia in 870.000 in coda per i biglietti

La Royal Rumble 2026 in Arabia sta attirando un entusiasmo senza precedenti, con oltre 870.000 persone in attesa nella coda virtuale per acquistare i biglietti. La WWE si prepara a un evento di grande successo, confermando il crescente interesse mondiale per uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del wrestling professionistico.

La WWE si prepara a un altro successo al botteghinj: la coda virtuale per acquistare i biglietti della Royal Rumble 2026 ha superato le 868.000 persone, un numero che testimonia l’enorme interesse per il Premium Live Event in programma il 31 gennaio 2026 a Riad, in Arabia Saudita. I numeri record della vendita biglietti. Il sito ufficiale di ticketing della WWE ha registrato un dato impressionante: oltre 868.000 utenti si sono messi in fila contemporaneamente per cercare di assicurarsi un posto allo show. Si tratta di cifre che fanno presagire uno degli eventi più seguiti nella storia recente della compagnia di Stamford. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net