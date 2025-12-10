WWE | Stevie Richards accusa Triple H

Zonawrestling.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stevie Richards ha rilasciato nuove accuse contro Triple H, sostenendo che il dirigente abbia sistematicamente screditato e

Triple H è stato accusato ancora una volta di aver “seppellito” un collega nei meeting produttivi WWE, questa volta dal veterano  Stevie Richards, che racconta come il suo nome venisse sistematicamente screditato dietro le quinte. Nel corso degli anni,  Triple H  si è guadagnato una reputazione controversa tra alcuni colleghi e fan, accusato di aver usato il proprio peso politico per proteggere sé stesso e il proprio giro a discapito di altri talenti. Diverse testimonianze sostengono che, nel suo periodo da top guy sul ring, il  Cerebral Assassin  abbia sfruttato la vicinanza a  Vince McMahon  e, in seguito, il rapporto con  Stephanie McMahon  per restare costantemente forte nelle storyline, uscendo dominante anche contro avversari molto in hype. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

