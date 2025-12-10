WWE | Open Challenge indigesta per Blake Monroe Cede a Thea Hail ma il match non era ancora iniziato

Blake Monroe torna in scena su NXT con una sorpresa: un'Open Challenge per il suo North American Title. Tuttavia, l'incontro si conclude in modo indigesto per Monroe, che cede a Thea Hail prima ancora che il match abbia inizio. In un contesto ricco di storie e titoli, questa mossa inattesa ha subito catturato l'attenzione dei fan.

In un NXT pieno di storie e titoli Blake Monroe non si era vista nelle ultime settimane e questa notte è voluta tornare sugli schermi con una mossa inaspettata, una Open Challenge per il suo North American Title. Opportunità che ha destato l'interesse di gran parte del nutrito roster femminile con tante ragazze che si sono preparate nello spogliatoio al meglio per poter presentarsi al cospetto della campionessa. "Mai più Open Challenge". Blake Monroe ha detto di voler essere una "fighting champion" e così dopo un breve promo ha chiesto alla prima sfidante di farsi avanti, ma di "prime sfidanti" se ne sono presentate oltre una decina, tenute a fatica dagli arbitri mentre battibeccavano su chi dovesse affrontare la campionessa.