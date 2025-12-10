WWE | Netflix ufficializza uscita seconda stagione di Unreal

Netflix annuncia ufficialmente il ritorno di “Unreal” WWE con una seconda stagione, prevista per il 2026. La docuserie, che ha debuttato il 29 luglio 2025, ha già conquistato i fan offrendo un'intima prospettiva sul mondo della WWE e i preparativi per WrestleMania 41.

WWE: Unreal tornerà ufficialmente nel 2026. La docuserie della promotion di Stamford ha debuttato con la sua prima stagione su Netflix il 29 luglio 2025, offrendo ai fan uno sguardo dietro le quinte in vista di WrestleMania 41. Nei cinque episodi hanno partecipato diverse superstar della compagnia, tra cui Charlotte Flair, CM Punk, John Cena, Jey Uso, The Rock e molti altri. Netflix ha annunciato sui social media la data ufficiale della seconda stagione, che sarà il 20 gennaio. La prima stagione dello show è stata accolta molto bene dagli spettatori, che hanno potuto assistere al caos e al dramma che si sviluppavano in tempo reale quando i wrestler professionisti usavano la “kayfabe”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net