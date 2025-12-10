WWE | La libreria video della compagnia in arrivo su YouTube

La WWE annuncia l’arrivo della sua libreria video su YouTube, offrendo ai fan un nuovo modo di accedere ai contenuti storici e recenti della compagnia. Dopo oltre dieci anni di successi con il WWE Network e il recente accordo con Netflix, questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di distribuzione e coinvolgimento del pubblico.

Il WWE Network è stato per più di dieci anni la piattaforma di punta della WWE. L'accordo con Netflix ha cambiato le carte in tavola e portato la compagnia a virare la sua programmazione settimanale e annessi PLE, all'interno della nota piattaforma streaming. Secondo molteplici fonti, la WWE ha scelto di rendere pubblica tutta la propria libreria video all'interno di determinati canali YouTube di sua proprietà, come fatto per esempio con quello dedicato alla WCW.

