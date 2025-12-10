WWE | Je’Von va di fretta Subito match titolato ma Ricky Saints gli rovina il sogno a un passo dalla vittoria

Je’Von Evans si presenta deciso e impaziente, già pronto a sfidare Oba Femi per il titolo di NXT a New Year’s Evil, dopo aver conquistato la vittoria nell’Iron Survivor Challenge. Tuttavia, il suo entusiasmo viene interrotto da Ricky Saints, che rovina il suo sogno di un match immediato, creando tensione e aspettative per le prossime sfide del campione.

Sabato notte l'ultimo PLE dell'anno di NXT ci ha consegnato diversi verdetti. Oba Femi si è ripreso il trono di NXT sconfiggendo Ricky Saints, guadagnando anche la possibilità di sfidare Cody Rhodes a Saturday Night's Main Event, mentre Je'Von Evans si è confermato ancora una volta uno degli atleti più in forma non solo di NXT, ma dell'intera WWE riscattando Deadline del 2024 andando a trovare una vittoria all'ultimo secondo nell'Iron Survivor Challenge match, vittoria che gli ha assicurato un match titolato contro Oba Femi a New Year's Evil, primo appuntamento con NXT del 2026, ma Je'Von non ha voluto aspettare così tanto.