WRC – Un futuro da team principal per Petter Solberg

Tuttorally.news | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Petter Solberg, ex campione del mondo rally, ha annunciato l'intenzione di tornare nel WRC come team principal, confermando un progetto ancora in fase di sviluppo. A 51 anni, l’attenzione si concentra sul suo possibile ritorno nel mondo delle competizioni, anche se al momento non ci sono accordi firmati. Le voci sul suo futuro continuano a susseguirsi, alimentando l'interesse degli appassionati.

L’ex Campione del mondo conferma il progetto di tornare nella serie iridata con una propria squadra ma dice di non aver ancora firmato nessun contratto Tornano a circolare con insistenza le voci attorno al futuro di Petter Solberg, 51 anni, già Campione del mondo rally con Subaru 22 anni fa. Le indiscrezioni, che negli ultimi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

