WRC – Un futuro da team principal per Petter Solberg
Petter Solberg, ex campione del mondo rally, ha annunciato l'intenzione di tornare nel WRC come team principal, confermando un progetto ancora in fase di sviluppo. A 51 anni, l’attenzione si concentra sul suo possibile ritorno nel mondo delle competizioni, anche se al momento non ci sono accordi firmati. Le voci sul suo futuro continuano a susseguirsi, alimentando l'interesse degli appassionati.
L’ex Campione del mondo conferma il progetto di tornare nella serie iridata con una propria squadra ma dice di non aver ancora firmato nessun contratto Tornano a circolare con insistenza le voci attorno al futuro di Petter Solberg, 51 anni, già Campione del mondo rally con Subaru 22 anni fa. Le indiscrezioni, che negli ultimi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
