WRC – La FIA ufficializza le nuove WRC

La FIA ha annunciato le nuove regole per il WRC, segnando un’importante svolta nella categoria. La principale novità riguarda l’introduzione di obblighi produttivi minimi per i costruttori, un cambiamento che mira a rafforzare il coinvolgimento dei produttori e a garantire maggiore competitività nel campionato mondiale rally.

Alla base del nuovo regolamento c'è l'introduzione di obblighi produttivi minimi, una novità assoluta per la categoria regina del WRC. La FIA ha definito requisiti stringenti per ottenere l'omologazione, precisando: "Le condizioni di omologazione delle vetture di tipo WRC27 impongono la produzione di almeno dieci unità nei ventiquattro mesi successivi alla data di omologazione".

WRC, è partito il Rally Safari. La prima giornata si chiude tra sfide e polemiche - Questo weekend i protagonisti del WRC dovranno affrontare una vera e propria avventura, dove l'incredibile variabilità delle condizioni rappresenterà una sfida nella sfida.

