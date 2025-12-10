Woltemade non ascoltò il rumore al ritorno a casa

Nick Woltemade, attaccante del Newcastle, ha dichiarato di non essere interessato alle opinioni di Bayern Monaco o di altri riguardo alla sua possibile cessione. L’atleta si concentra esclusivamente sul suo club, ignorando le voci di mercato e i rumori esterni che circolano intorno al suo futuro.

L'attaccante del Newcastle Nick Woltemade non ha alcun interesse in ciò che il Bayern Monaco o chiunque altro al di fuori del suo club pensa della sua quota di trasferimento. Nick Woltemade affronterà un'opposizione tedesca per la prima volta da quando ha lasciato la sua terra natale per unirsi al Newcastle United ad agosto, quando i Magpies affronteranno il Bayer Leverkusen in Champions League mercoledì, e lo farà senza pensare a coloro che hanno messo in dubbio il suo grosso passaggio di soldi al Tyneside. Il Newcastle ha ingaggiato il Woltemade dallo Stoccarda con una mossa record per il club da 69 milioni di sterline che è stata accolta con derisione da alcuni, in particolare da una figura chiave del club che, secondo quanto riferito, ha cercato di assicurarsi la firma dell'attaccante tedesco più volte prima che andasse in Premier League.