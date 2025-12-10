Welfare e Pari opportunità una legge per ridurre le dimissioni volontarie

Una nuova legge mira a ridurre le dimissioni volontarie di genitori nei primi anni di vita dei figli, un fenomeno cresciuto negli ultimi anni. Questo problema evidenzia criticità legate all'organizzazione del lavoro, ai carichi familiari e all'accesso ai servizi, e rappresenta un passo importante per promuovere welfare e pari opportunità.

