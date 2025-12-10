Welfare e Pari opportunità una legge per ridurre le dimissioni volontarie
Una nuova legge mira a ridurre le dimissioni volontarie di genitori nei primi anni di vita dei figli, un fenomeno cresciuto negli ultimi anni. Questo problema evidenzia criticità legate all'organizzazione del lavoro, ai carichi familiari e all'accesso ai servizi, e rappresenta un passo importante per promuovere welfare e pari opportunità.
Negli ultimi anni, il fenomeno delle dimissioni volontarie di madri e padri nei primi anni dei figli ha assunto proporzioni sempre più rilevanti, rivelando un problema strutturale che incrocia organizzazione del lavoro, carichi familiari e accesso ai servizi. Una dinamica che colpisce in modo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Lo afferma, in una nota, Pasqualina Straface, assessore regionale all’Inclusione sociale, sussidiarietà e welfare e Pari opportunità, facendo riferimento al dodicenne che a causa di una malattia rara pesa 180 chili - facebook.com Vai su Facebook
Regione, Welfare e Pari Opportunità: proposta di legge per contrastare le dimissioni dei genitori - Le dimissioni volontarie di madri e padri nei primi anni di vita dei figli sono un fenomeno in aumento e rivelano un forte squilibrio tra organizzazione del ... Si legge su chiamamicitta.it
