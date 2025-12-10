Weekend in piazza con il mercatino solidale di Natale della Croce Rossa
Dal 12 al 14 dicembre, piazza San Francesco a Ravenna ospiterà il mercatino solidale di Natale organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna. Un'occasione per sostenere cause benefiche e vivere lo spirito natalizio attraverso le bancarelle di solidarietà, aperte ogni giorno dalle 9:30 alle 18.
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna organizza un nuovo appuntamento con il mercatino solidale natalizio, in programma dal 12 al 14 dicembre, dalle 9:30 alle 18, in piazza San Francesco. Nel corso delle tre giornate i volontari allestiranno una tenda dedicata alla vendita di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
