Weekend dell' Immacolata da record a Roccaraso | oltre 25 mila presenze sull' Aremogna
Il weekend dell'Immacolata a Roccaraso ha segnato un record di presenze, con oltre 25.000 visitatori sulla stazione sciistica Aremogna, l'unica aperta in Abruzzo. Un afflusso senza precedenti che ha confermato la popolarità della località durante la stagione invernale.
Weekend dell'Immacolata da record a Roccaraso dove sono state registrate oltre 25 mila presenze nella stazione sciistica Aremogna, nell'aquilano, l'unica aperta in Abruzzo. Nel comprensorio, la stagione invernale 202526 ha aperto il 3 dicembre scorso. La polizia ha subito verificato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sul lungolago, nel lungo weekend dell'Immacolata, la polizia ha controllato novanta vetture e identificato oltre quattrocento persone
Weekend e Ponte dell'Immacolata a Roma: 16 eventi da non perdere dal 6 all'8 dicembre
Oltre 25mila presenze a Roccaraso nel weekend dell'Immacolata - Oltre 25mila presenze nel weekend dell'Immacolata nella stazione sciistica Roccaraso- Come scrive msn.com
