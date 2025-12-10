Weekend dell' Immacolata da record a Roccaraso | oltre 25 mila presenze sull' Aremogna

Il weekend dell'Immacolata a Roccaraso ha segnato un record di presenze, con oltre 25.000 visitatori sulla stazione sciistica Aremogna, l'unica aperta in Abruzzo. Un afflusso senza precedenti che ha confermato la popolarità della località durante la stagione invernale.

