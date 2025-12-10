Warner Craig Kallman nuovo Chief Music Officer
Warner Music Group ha annunciato la nomina di Craig Kallman come nuovo Chief Music Officer, rafforzando la posizione dell'etichetta tra le principali al mondo, insieme a Universal e Sony. Questa nomina sottolinea l'importanza strategica della leadership musicale nell'industria musicale globale.
Warner Music Group ha annunciato la nomina di Craig Kallman come nuovo Chief Music Officer, una delle tre più grandi etichette discografiche assieme a Universal e Sony. Continuerà anche a gestire Big Beat Records, etichetta da lui fondata negli Anni 80 ed entrata a far parte di WMG nel 1991: riporterà direttamente al ceo Robert Kyncl. Chi è Craig Kallman. Kallman, 65 anni, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come deejay a Manhattan: nel 1986 la fondazione dell’etichetta indipendente Big Beat, poi rilevata nel 1991 da Atlantic Records, casa discografica di cui Kallman è stato anche presidente e ceo, nonché Chief Music Officer. 🔗 Leggi su Lettera43.it
