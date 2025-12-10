Warner Bros contesa tra Netflix e Paramount E gli utenti nel mezzo del caos
Warner Bros Discovery è al centro di una disputa tra Netflix e Paramount, due giganti dell'intrattenimento. La contesa tra queste piattaforme ha generato un clima di incertezza per gli abbonati, coinvolti nelle dinamiche competitive tra i colossi dello streaming. La competizione per i contenuti e il controllo del mercato si intensifica, creando un quadro di crescente tensione nel settore dell'intrattenimento digitale.
Due colossi dell’intrattenimento se ne contendono un terzo, Warner Bros Discovery, e gli abbonati si trovano nel bel mezzo del fuoco incrociato delle piattaforme di streaming. Da una parte Netflix, che ha già firmato venerdì 5 dicembre un accordo per acquisire gli studi WB. Dall’altra Paramount, che qualche giorno dopo, lunedì 8 dicembre, ha lanciato un’offerta ostile interamente in contanti per strappare il controllo del gruppo che possiede alcuni dei marchi più famosi di Hollywood, da HBO ai DC Studios con Batman e Superman, da Harry Potter a Game of Thrones. Nella stretta tra colossi, è inclusa quindi la piattaforma HBO Max e milioni di utenti già faticano a orientarsi tra abbonamenti, cataloghi frammentati e strategie di distribuzione sempre più complesse. 🔗 Leggi su Panorama.it
Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery
Warner bros animation firma un grande accordo per webtoon tv
Warner bros nuove versioni di harry potter per scoprire più spin-off
La vendita della Warner Bros Discovery è anche una questione politica. L’Europa verso l’eliminazione del diritto di asilo. Ascolta la puntata di oggi del Mondo con Alessio Marchionna e Oiza Obasuyi. Vai su Facebook
Paramount desafia Netflix i llança una opa hostil per Warner Bros i HBO Vai su X
Warner Bros. contesa. Trump spinge Paramount. Offerta alternativa a Netflix - Colpo a sorpresa di David Ellison, con l’appoggio di Kushner, genero del presidente Usa. Da msn.com
