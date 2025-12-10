vuelle che il sacro fuoco non si estingua

La Vuelle si trova ora a un crocevia cruciale, con il sacro fuoco ancora acceso ma le motivazioni messe alla prova. Dopo aver guidato la corsa da sola, la squadra si trova ora inseguita e in attesa di un contributo chiesto a uno straniero che non si è ancora dimostrato all’altezza. La sfida è mantenere viva la passione e la determinazione.

E adesso è importante non far crollare le motivazioni di una squadra partita a fari spenti, trovatasi a guidare la corsa da sola, raggiunta dalle inseguitrici, con uno straniero che ancora non si capisce quale contributo sia in grado di dare alla causa che avrebbe in realtà più bisogno di aiuto in un altro reparto, come è ormai lampante a tutti quelli che seguono la Vuelle. Nel giorno in cui Miniotas è ben ingabbiato dalle difese avversarie – la gara di Brindisi ne è stata la conferma – i biancorossi sono in difficoltà a trovare valide alternative al tiro da tre punti. Per cui la partita di domenica contro Cento diventa uno spartiacque importante: il rientro di Felder deve chiarire se il suo apporto è in grado di innalzare il rendimento di tutti, com'è normale per il play titolare di una formazione di basket, specie se americano e con quel talento nelle mani, ma anche se può essere lui il giocatore che si cercava in estate capace di battere l'uomo per creare una risorsa in più all'attacco di Leka.