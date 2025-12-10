Vorrei avere il cervello di una donna basterebbe mezz’ora al giorno Da ragazzo volevo fare il prete mia mamma mi sognava parroco Le disgrazie? Arrivano da sole | parla Giovanni Rana
Giovanni Rana, 88 anni, imprenditore simbolo dell’Italia operosa, racconta con ironia e sincerità il suo percorso di vita, tra sogni, disgrazie e ambizioni. La sua esperienza riflette la trasformazione di un settore, la cucina, in un’industria di successo, e svela il volto di un uomo che ha affrontato sfide con determinazione e umorismo.
“Se rinasco, vorrei avere il cervello di una donna. Basterebbe mezz’ora al giorno”. È una frase che fa sorridere la platea, ma che racchiude l’essenza di Giovanni Rana, 88 anni, imprenditore pop e simbolo di un’Italia operosa che ha trasformato la cucina in industria e l’artigianato in cultura. L’ha pronunciata, come riferisce il Corriere della Sera, durante una serata organizzata a Padova dalla Fondazione Bellisario, l’occasione per ricostruire mezzo secolo di vita italiana attraverso la sua storia. “Sono credente – esordisce -. Da ragazzo facevo il chierichetto e volevo fare il prete. Anche mia mamma lo pensava: il parroco le diceva ‘Signora, sarebbe perfetto’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
De Laurentiis: «Vorrei avere a Napoli la casa che ho a Roma ma non si può fare, mi vengono a scrivere sotto»
Samira Lui parla del suo rapporto con Luigi Punzo: "Legame solido, un giorno vorrei avere una famiglia"
Noah Lyles: «Vorrei avere motivazioni più grandi di un singolo trofeo, come Michael Jordan, Ali e Tom Brady»
SU UN BIGLIETTO EAV APPESO A UN ALBERO DI NATALE Caro Natale vorrei trovare la strada giusta senza fare certe cose ed essere felice. Caro Babbo Natale vorrei avere un ragazzo serio e onesto con me, possibilmente l'ufficiale che lavora a bordo. Vai su Facebook
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it