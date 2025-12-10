Vorrei avere il cervello di una donna basterebbe mezz’ora al giorno Da ragazzo volevo fare il prete mia mamma mi sognava parroco Le disgrazie? Arrivano da sole | parla Giovanni Rana

Giovanni Rana, 88 anni, imprenditore simbolo dell’Italia operosa, racconta con ironia e sincerità il suo percorso di vita, tra sogni, disgrazie e ambizioni. La sua esperienza riflette la trasformazione di un settore, la cucina, in un’industria di successo, e svela il volto di un uomo che ha affrontato sfide con determinazione e umorismo.

“Se rinasco, vorrei avere il cervello di una donna. Basterebbe mezz’ora al giorno”. È una frase che fa sorridere la platea, ma che racchiude l’essenza di Giovanni Rana, 88 anni, imprenditore pop e simbolo di un’Italia operosa che ha trasformato la cucina in industria e l’artigianato in cultura. L’ha pronunciata, come riferisce il Corriere della Sera, durante una serata organizzata a Padova dalla Fondazione Bellisario, l’occasione per ricostruire mezzo secolo di vita italiana attraverso la sua storia. “Sono credente – esordisce -. Da ragazzo facevo il chierichetto e volevo fare il prete. Anche mia mamma lo pensava: il parroco le diceva ‘Signora, sarebbe perfetto’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

