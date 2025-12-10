Voragine al centro della strada della movida appello ai commissari | Pericoloso in vista del Natale

Casertanews.it | 10 dic 2025

Una voragine si è formata al centro della vivace via Sant’Agostino, nel cuore della movida di Caserta, suscitando preoccupazioni per la sicurezza. Il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle ha lanciato un appello ai commissari affinché intervengano rapidamente, sottolineando il rischio crescente in vista delle festività natalizie.

Il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle denuncia quanto sta accadendo nella centralissima via Sant’Agostino a Caserta. Una voragine, di dimensioni ragguardevoli, campeggia da settimane nel bel mezzo della nota strada della movida. “E’ del tutto inaccettabile che non si proceda con solerzia a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

