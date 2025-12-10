Vonn davanti a tutte nella prima prova di St Moritz | Goggia terza ex aequo

Sportface.it | 10 dic 2025

Lindsey Vonn si impone nella prima prova di discesa libera a St. Moritz, conquistando il miglior tempo. Ottimo risultato anche per Sofia Goggia, che si piazza terza insieme a Gauchè, evidenziando un buon stato di forma in vista delle competizioni.

Lindsey Vonn firma il miglior tempo nel primo allenamento di discesa libera a Sankt Moritz; bene anche Sofia Goggia, terza insieme a Gauchè. La settimana di velocità sulla pista Corviglia si apre nel segno di Lindsey Vonn, che nel primo allenamento ufficiale in vista delle due discese di venerdì 12 e sabato 13 dicembre — cui seguirà il supergigante domenica 14 — ha imposto un ritmo immediatamente superiore alla concorrenza. La campionessa statunitense, 41 anni e una confidenza ancora intatta con la neve dell’Engadina, ha chiuso in 1’30”95, risultando la più rapida in tutti i settori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

