Vonn davanti a tutte nella prima prova di St Moritz | Goggia terza ex aequo
Lindsey Vonn si impone nella prima prova di discesa libera a St. Moritz, conquistando il miglior tempo. Ottimo risultato anche per Sofia Goggia, che si piazza terza insieme a Gauchè, evidenziando un buon stato di forma in vista delle competizioni.
Lindsey Vonn firma il miglior tempo nel primo allenamento di discesa libera a Sankt Moritz; bene anche Sofia Goggia, terza insieme a Gauchè. La settimana di velocità sulla pista Corviglia si apre nel segno di Lindsey Vonn, che nel primo allenamento ufficiale in vista delle due discese di venerdì 12 e sabato 13 dicembre — cui seguirà il supergigante domenica 14 — ha imposto un ritmo immediatamente superiore alla concorrenza. La campionessa statunitense, 41 anni e una confidenza ancora intatta con la neve dell’Engadina, ha chiuso in 1’30”95, risultando la più rapida in tutti i settori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Shiffrin vince lo Slalom di Gurgl Della Mea diciottesima - Zazoom Social News
Lindsey Vonn spaventa tutte: tempo pazzesco nella prova di St. Moritz a 41 anni! Sofia Goggia nelle zone alte - Una sontuosa e determinata Lindsey Vonn ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole ... Lo riporta oasport.it
Lindsey Vonn davanti a tutte a 41 anni, Sofia Goggia terza a pari merito - Appena fuori dalla top ten è presente Laura Pirovano, 11sima a 1"15, mentre Elena Curtoni è finita 13sima ... Come scrive msn.com
#SciAlpino Lindsey... fa subito paura a Sankt Moritz: Vonn davanti a Lie nella 1^ prova, Goggia c'è #FISAlpine #AlpineSkiing #10Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPkwmr Vai su X
Enrico batte Francesco (con Santacroce secondo ad appena 2 centesimi dal successo) nell'appuntamento trentino, che in ambito femminile vede esultare Vittoria Rossi davanti a Semprebon. Dopo i super-g dominati da Mary Bocock, oggi a Copper Mountain i Vai su Facebook
