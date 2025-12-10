Volodymyr dal Papa | Non realistica l' intesa senza l' Europa

Durante una visita a Villa Barberini, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il Papa, sottolineando l'importanza dell'Europa per la realizzazione di un’intesa duratura. La conversazione si è svolta in un clima di dialogo e collaborazione, evidenziando le sfide e le opportunità per la pace e la stabilità nella regione.

Dieci secondi sono bastati a consegnarci l'immagine della mattinata: Leone XIV e Volodymyr Zelensky affacciati, ancora una volta, sulla terrazza di Villa Barberini. Quella Castel Gandolfo che il Papa ha ormai scelto come sua residenza del martedì ha ospitato il terzo incontro con il presidente ucraino. Una mezz'ora di colloquio durante il quale Prevost, come riportato nel comunicato della Santa Sede, ha espresso l'auspicio che "le iniziative diplomatiche in corso possano portare ad una pace giusta e duratura". Due aggettivi a cui Leone XIV di recente aveva aggiunto anche quello non scontato di "autentica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

