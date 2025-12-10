Volley Piacenza rimonta in CEV Cup e avvicina gli ottavi | Bovolenta scatenato a Cagliari

Piacenza si impone in rimonta contro il CESKE Budejovice nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile. La gara, difficile e combattuta, vede i biancorossi ottenere una vittoria importante nel loro debutto nella seconda competizione europea, avvicinandosi agli ottavi. Bovolenta si distingue come protagonista di una prestazione decisiva.

Piacenza ha sudato più del previsto contro il CESKE Budejovice nell'andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile, ma è riuscita ad avere la meglio al proprio debutto nella seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti per 3-1 (24-26; 25-14; 25-19; 25-13) di fronte al pubblico del PalaPirastu di Cagliari, dove si sono trasferiti per questa unica occasione in campo continentale. I biancorossi sono stati sorpresi ai vantaggi del primo set, ma hanno poi rialzato la testa e sono riusciti a ingranare, facendo poi la differenza nei tre parziali successivi e regolando i cechi in 83 minuti di gioco.