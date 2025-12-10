Volley femminile Novara vince il derby con Monviso | Tolok e Alsmeier suonano la carica in Serie A1

Nel derby della diciannovesima giornata di Serie A1, Novara si impone su Monviso con un convincente 3-1. Le protagoniste della partita, Tolok e Alsmeier, hanno guidato la squadra verso una vittoria importante, confermando la loro determinazione nel campionato di volley femminile.

Novara ha sconfitto Monviso per 3-1 (25-20; 20-25; 25-21; 25-23) nell’anticipo della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte nell’atteso derby piemontese giocato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e hanno infilato il sesto successo consecutivo in campionato: grazie a questa affermazione le rosablù si sono portate al terzo posto solitario in classifica, a otto lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano e a due punti da Scandicci (a parità di incontri disputati). Primi due set speculari, poi Novara è stata eccellente nel rimontare da 5-8 nel terzo parziale e ad allungare di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it