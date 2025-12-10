Volley femminile Novara vince il derby con Monviso | Tolok e Alsmeier suonano la carica in Serie A1
Nel derby della diciannovesima giornata di Serie A1, Novara si impone su Monviso con un convincente 3-1. Le protagoniste della partita, Tolok e Alsmeier, hanno guidato la squadra verso una vittoria importante, confermando la loro determinazione nel campionato di volley femminile.
Novara ha sconfitto Monviso per 3-1 (25-20; 20-25; 25-21; 25-23) nell’anticipo della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte nell’atteso derby piemontese giocato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e hanno infilato il sesto successo consecutivo in campionato: grazie a questa affermazione le rosablù si sono portate al terzo posto solitario in classifica, a otto lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano e a due punti da Scandicci (a parità di incontri disputati). Primi due set speculari, poi Novara è stata eccellente nel rimontare da 5-8 nel terzo parziale e ad allungare di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volley femminile, Novara vince il derby con Monviso: Tolok e Alsmeier suonano la carica in Serie A1 - 23) nell'anticipo della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Segnala oasport.it
Volley femminile, De Gennaro e Antropova ai Mondiali, Egonu riposa: vola Chieri, in Coppa Italia Novara-Milano - Volley femminile, 13ma giornata di A1 senza big: Conegliano e Scandicci ai Mondiali, Egonu a riposo, Chieri e Novara brillano. Si legge su sport.virgilio.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. W Sound · La Plena (W Sound 05). SUPERSCAMBIO LIVE TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio live della sfida tra @igor_volley e @monviso.volley della Serie A1 @tigota_official Segui la sfida live su - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it