Volley Club ko contro la capolista Vtr Rimini

Nel torneo di pallavolo femminile di serie D, il Volley Club Bcc Romagnolo ha affrontato la capolista Vtr Rimini in una sfida intensa e combattuta, conclusasi con una sconfitta al tie-break. La partita si è caratterizzata per l’equilibrio e l’agonismo, dimostrando l’impegno della squadra nonostante il risultato finale.

Nel campionato di pallavolo femminile di serie D, la squadra del Volley Club targata Bcc Romagnolo si è arresa 3-1 (24-26, 25-22, 20-25, 23-25) contro la capolista Vtr Rimini al termine di una partita intensa, combattuta fino all'ultimo e dall'esito mai scontato. L'avvio del primo set è in sordina, poi la Bcc Romagnolo è molto brava a recuperare il divario e a rientrare in partita, ma sul finale concitato manca un pizzico di esperienza e così finisce 24-26. Nel secondo set le bianconere giocano con maturità, attaccano bene e trovano tante soluzioni efficaci, mantenendo il controllo nei momenti chiave, chiudendo 25-22.

