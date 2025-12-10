Volley B donne | successo importante anche per la Fatro Ozzano La Vtb vince in extremis | Gara lunga e difficile
Nel campionato di B2 femminile, la Fatro Ozzano ottiene un successo importante, consolidando la propria posizione in classifica. La Vtb vince in extremis dopo una gara lunga e difficile, mentre la neopromossa Persicetana continua la sua sorprendente corsa, mantenendosi in corsa per i playoff a quattro giornate dalla fine del girone di andata.
Seconda vittoria nelle ultime tre giornate: da tre turni a punti consecutivamente e sesto successo in nove giornate complessive: nel campionato di B2 femminile prosegue la favola della neopromossa Persicetana, terza in classifica nel girone E e in corsa playoff a quattro giornate dal termine del girone di andata, grazie al successo esterno in tre set (18-25, 17-25, 22-25) sulla terzultima Brugherio. Successo importante anche la Eco Termo Logic Vtb, che passa in un tiratissimo tie break in rimonta (25-16, 25-27, 25-19, 20-25, 13-15) a San Damaso. "La partita era importante – spiega il tecnico Marco Generali –: giocavamo contro una squadra che si trovava a pari merito con noi in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Italia campione del mondo di volley con uomini e donne nello stesso anno! Non accadeva da 65 anni…
L’Italia vince la sfida degli ascolti tv! La finale dei Mondiali di volley batte i programmi di prima serata. E il confronto con le donne…
Volley B1 donne. Teodora subito in vetta. Sabato c’è Cremona
Volley B1 donne, l’appello dell’Olimpia Teodora Ravenna: “Rischiamo di non finire la stagione” VIDEO Vai su Facebook
Volley B donne: successo importante anche per la Fatro Ozzano. La Vtb vince in extremis: "Gara lunga e difficile» - Nel girone G, si rilancia definitivamente anche la Fatro Ozzano, altra neo promossa, che dopo aver iniziato la stagione con 4 ko consecutivi mette in fila il quarto successo nelle ultime 5 giornate ... Scrive sport.quotidiano.net
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputati teleclubitalia.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
Solaro, assicurazione falsa, proprietario truffato riceve maxi sanzione ilnotiziario.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it
Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità ecodibergamo.it