Volley B donne | successo importante anche per la Fatro Ozzano La Vtb vince in extremis | Gara lunga e difficile

Nel campionato di B2 femminile, la Fatro Ozzano ottiene un successo importante, consolidando la propria posizione in classifica. La Vtb vince in extremis dopo una gara lunga e difficile, mentre la neopromossa Persicetana continua la sua sorprendente corsa, mantenendosi in corsa per i playoff a quattro giornate dalla fine del girone di andata.

Seconda vittoria nelle ultime tre giornate: da tre turni a punti consecutivamente e sesto successo in nove giornate complessive: nel campionato di B2 femminile prosegue la favola della neopromossa Persicetana, terza in classifica nel girone E e in corsa playoff a quattro giornate dal termine del girone di andata, grazie al successo esterno in tre set (18-25, 17-25, 22-25) sulla terzultima Brugherio. Successo importante anche la Eco Termo Logic Vtb, che passa in un tiratissimo tie break in rimonta (25-16, 25-27, 25-19, 20-25, 13-15) a San Damaso. "La partita era importante – spiega il tecnico Marco Generali –: giocavamo contro una squadra che si trovava a pari merito con noi in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net