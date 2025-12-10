Volkswagen punta su Pechino per non restare schiacciata
Volkswagen rafforza la sua presenza a Pechino per affrontare le sfide del mercato globale delle auto elettriche. Con l’obiettivo di espandersi oltre i confini domestici, il gruppo tedesco punta sulla capitale cinese come hub strategico per competere in un settore in rapido sviluppo e in continua evoluzione.
Mentre le aziende cinesi dell'auto elettrica provano a fuggire dall'oceano rosso del loro mercato domestico e puntano tutto sull'internazionalizzazione verso aree a margini più alti, Volksw.
Il colosso tedesco riduce gli investimenti globali e abbandona USA e Cina: Oliver Blume punta tutto su Germania e produzione locale di batterie per sfidare l'Asia - facebook.com Vai su Facebook
Volkswagen punta su Pechino per non restare schiacciata - Mentre i campioni cinesi dell'elettrico corrono in Europa o negli Stati Uniti, il gruppo di Wolfsburg sposta il baricentro dell'innovazione a Hefei e scommette su un marchio europeo "premium" dentro u ...
