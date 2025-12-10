Voli di Natale rincari fino al 700% sulle tratte per la Sicilia | costi più alti rispetto ai collegamenti internazionali e conferma il divario tra le Isole e il resto del Paese

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, i voli per la Sicilia registrano aumenti fino al 700%, rendendo i costi molto più elevati rispetto ai collegamenti internazionali. La regione si distingue come la più penalizzata, con prezzi che evidenziano un divario crescente tra le tariffe delle tratte interne alle isole e il resto del Paese.

La Sicilia risulta la regione più penalizzata dai rincari dei voli durante le festività natalizie. Altroconsumo ha rilevato prezzi per un biglietto andata e ritorno sulla tratta Milano-Catania che superano i 437 euro, con un incremento del 700% rispetto alla bassa stagione di gennaio, quando lo stesso collegamento costa 54 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

