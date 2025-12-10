Voli di Natale rincari fino al 700% sulle tratte per la Sicilia | costi più alti rispetto ai collegamenti internazionali e conferma il divario tra le Isole e il resto del Paese
Durante il periodo natalizio, i voli per la Sicilia registrano aumenti fino al 700%, rendendo i costi molto più elevati rispetto ai collegamenti internazionali. La regione si distingue come la più penalizzata, con prezzi che evidenziano un divario crescente tra le tariffe delle tratte interne alle isole e il resto del Paese.
La Sicilia risulta la regione più penalizzata dai rincari dei voli durante le festività natalizie. Altroconsumo ha rilevato prezzi per un biglietto andata e ritorno sulla tratta Milano-Catania che superano i 437 euro, con un incremento del 700% rispetto alla bassa stagione di gennaio, quando lo stesso collegamento costa 54 euro.
Festività amare il rincaro dei trasporti blocca il ritorno a casa degli studenti | aumento del 30% per i treni del 78% per i voli - Zazoom Social News
A Natale volare verso il sud Italia costa 10 volte di più | Tornare in famiglia è diventato un lusso - Zazoom Social News
Indagine Altroconsumo: voli a Natale verso Catania toccano i 430 euro. Rincari fino al +700% - Secondo un'indagine di Altroconsumo, un volo a/r costa in media 199 euro, con aumenti fino al 700% rispetto alla bassa stagione.
Altronconsumo, a Natale rincari sui voli anche del 700%, Sicilia penalizzata - A Natale volare può costare carissimo con aumenti fino al 700% e le tratte italiane e soprattutto siciliane che risultano penalizzate.
Saverio Raimondo sul caro voli per i fuorisede sotto Natale a #inaltreparole Pupi rivedere la parolaccia della settimana di Saverio Raimondo e tutte le puntate al link in bio #la7 #saverioraimondo #comico #natale #fuorisede #albania #centrimigranti #centr - facebook.com Vai su Facebook
Tornare in Calabria a Natale costa una fortuna: voli e treni alle stelle per chi rientra al Sud quotidianodelsud.it/calabria/crona… #quotidianodelsud #calabria #treni #frecciarossa #natale Vai su X
