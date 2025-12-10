Voli di Natale è stangata | aumenti del 700% rispetto ad altri periodi

Durante le festività natalizie, i costi dei voli hanno registrato un incremento fino al 700% rispetto ad altri periodi dell’anno. Un’indagine di Altroconsumo analizza come i prezzi dei voli di andata e ritorno da Milano e Roma siano aumentati in modo significativo, evidenziando le differenze tra periodi festivi e non, e il peso economico per i viaggiatori italiani.

Milano, 10 dicembre 2025 – Quanto costa viaggiare in aereo per Natale e Capodanno? Cosa è successo ai prezzi rispetto all'anno scorso? E quanto possono lievitare i costi nelle festività per i tanti italiani che viaggiano in questo periodo? Se lo è chiesto Altroconsumo, che nella nuova edizione della sua indagine sui prezzi dei voli ha confrontato i costi di quelli ar in partenza da Milano e Roma su 24 destinazioni, in periodi festivi e non, per un totale di 396 prezzi rilevati. Volare durante le vacanze natalizie non solo è un salasso ma gli aumenti, rispetto alla bassa stagione, possono raggiungere livelli sproporzionati, in particolare per le destinazioni più "sensibili", per i rientri in famiglia e per la mancanza di altri collegamenti comodi, come le isole e altre regioni del Sud.

Tornare in Calabria per Natale è diventato un lusso: tra voli oltre i 170 euro e treni fino a 290, studenti e lavoratori faticano a riabbracciare le famiglie. Sindacati e politica chiedono misure per fermare il caro biglietti

