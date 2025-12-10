Voli da record nel 2026 | previsti oltre 5 miliardi di passeggeri ma le compagnie guadagneranno poco
Nel 2026 si prevede un record di oltre 5 miliardi di passeggeri trasportati, segnando un nuovo traguardo nel settore aereo. Tuttavia, nonostante l'incremento di traffico, le compagnie aeree rischiano di ottenere margini di profitto limitati. A pochi giorni dalla celebrazione del 122° anniversario del primo volo dei fratelli Wright, si riflette sulle tendenze e le sfide del settore aeronautico.
Ancora pochi giorni e festeggeremo il 122° anniversario del volo dei fratelli Wright, avvenuto il 17 dicembre 1903, e come ogni anno si tirano le somme e si fanno previsioni. Pare che per il trasporto aereo civile il 2026 sarà da record: L’associazione internazionale dei vettori ( Iata ) prevede che le compagnie aeree di tutto il mondo registreranno un riempimento dei posti disponibili mai raggiunto prima ma anche che i margini di profitto rimarranno molto bassi in tutte le categorie di traffico. Utili, ricavi e biglietti passeggeri. Il 9 dicembre, durante un briefing con i media sulle prospettive finanziarie e di traffico previste per le compagnie aeree, Marie Owens Thomsen, capo economista di Iata e vice dell’ufficio per la sostenibilità, ha affermato che i vettori, nel loro complesso, dovrebbero registrare un utile netto di 39,5 miliardi di dollari quest’anno e di 41 miliardi di dollari nel 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it
Gangi si accende per il Natale | concerti presepe vivente mercatini e tanto altro - Zazoom Social News
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
Voli da record nel 2026: previsti oltre 5 miliardi di passeggeri, ma le compagnie guadagneranno poco - Trasporto aereo 2026: record di passeggeri, ricavi in crescita e margini ancora bassi Sommario SEO: Il 2026 si preannuncia come un anno record per il trasporto aereo globale: più passeggeri, ricavi in ... Segnala panorama.it
Aerei pieni, biglietti a -10%, record di utili («anche se una cover per iPhone resta più redditizia»): le previsioni 2026 - Le previsioni della Iata: 5,2 miliardi di passeggeri, tasso di riempimento dei velivoli di quasi l’84%, ricavi a quota 1. Da msn.com
Il CNDDU chiede un Bonus Natale di 400 euro per aiutare i docenti fuorisede a coprire i costi record di voli e treni per il rientro a casa. #Comunicati Vai su Facebook
? SACAL: nuovi voli e record di passeggeri. #Calabria #Aeroporti #Turismo #Norwegian #Ryanair #Lamezia #Oslo #Investimenti #Sostenibilità #Crescita ? metisonline.org/2025/12/04/sac… Vai su X