Voli da record nel 2026 | previsti oltre 5 miliardi di passeggeri ma le compagnie guadagneranno poco

Nel 2026 si prevede un record di oltre 5 miliardi di passeggeri trasportati, segnando un nuovo traguardo nel settore aereo. Tuttavia, nonostante l'incremento di traffico, le compagnie aeree rischiano di ottenere margini di profitto limitati. A pochi giorni dalla celebrazione del 122° anniversario del primo volo dei fratelli Wright, si riflette sulle tendenze e le sfide del settore aeronautico.

Ancora pochi giorni e festeggeremo il 122° anniversario del volo dei fratelli Wright, avvenuto il 17 dicembre 1903, e come ogni anno si tirano le somme e si fanno previsioni. Pare che per il trasporto aereo civile il 2026 sarà da record: L’associazione internazionale dei vettori ( Iata ) prevede che le compagnie aeree di tutto il mondo registreranno un riempimento dei posti disponibili mai raggiunto prima ma anche che i margini di profitto rimarranno molto bassi in tutte le categorie di traffico. Utili, ricavi e biglietti passeggeri. Il 9 dicembre, durante un briefing con i media sulle prospettive finanziarie e di traffico previste per le compagnie aeree, Marie Owens Thomsen, capo economista di Iata e vice dell’ufficio per la sostenibilità, ha affermato che i vettori, nel loro complesso, dovrebbero registrare un utile netto di 39,5 miliardi di dollari quest’anno e di 41 miliardi di dollari nel 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it