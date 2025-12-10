Voleva l’approvazione della sinistra | l’ex produttore di Checco Zalone svela i veri motivi della loro rottura

Pietro Valsecchi, ex produttore di Checco Zalone, rivela i motivi dietro la fine della loro collaborazione, soffermandosi sui dettagli di un rapporto professionale iniziato dagli esordi del comico e conclusosi dopo anni di successi. In un’intervista al Corriere, Valsecchi offre uno sguardo inedito sui motivi che hanno portato alla rottura con Zalone.

Il produttore Pietro Valsecchi ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere sulla sua collaborazione con Checco Zalone, dagli esordi cinematografici alla rottura professionale. Ha raccontato che le loro strade si sono separate dopo Tolo Tolo, un film “difficile” con il quale Luca Medici, “democristiano fino al midollo” non voleva più far ridere e voleva conquistare la critica di sinistra. Inoltre, il successo di Zalone, ha aggiunto Valsecchi, lo avrebbe inevitabilmente cambiato. Valsecchi ha prodotto Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo ed è proprio con quest’ultimo film che le cose, tra il produttore, l’attore e il regista Gennaro Nunziante si sono incrinate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it