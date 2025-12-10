Voleva l’approvazione della sinistra | l’ex produttore di Checco Zalone svela i veri motivi della loro rottura
Pietro Valsecchi, ex produttore di Checco Zalone, rivela i motivi dietro la fine della loro collaborazione, soffermandosi sui dettagli di un rapporto professionale iniziato dagli esordi del comico e conclusosi dopo anni di successi. In un’intervista al Corriere, Valsecchi offre uno sguardo inedito sui motivi che hanno portato alla rottura con Zalone.
Il produttore Pietro Valsecchi ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere sulla sua collaborazione con Checco Zalone, dagli esordi cinematografici alla rottura professionale. Ha raccontato che le loro strade si sono separate dopo Tolo Tolo, un film “difficile” con il quale Luca Medici, “democristiano fino al midollo” non voleva più far ridere e voleva conquistare la critica di sinistra. Inoltre, il successo di Zalone, ha aggiunto Valsecchi, lo avrebbe inevitabilmente cambiato. Valsecchi ha prodotto Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo ed è proprio con quest’ultimo film che le cose, tra il produttore, l’attore e il regista Gennaro Nunziante si sono incrinate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
L'approvazione in Commissione LIBE del Parlamento Ue dei due regolamenti sui Paesi sicuri rappresenta, con sommo dispiacere a sinistra, un ulteriore passo avanti nel contrasto all'immigrazione illegale e nel rimpatrio di chi non ha diritto all'asilo. Smontat - facebook.com Vai su Facebook
Antitrust multa Sky Italia: sanzioni per 4,2 milioni di euro per prezzi e abbonamenti tv ingannevoli lapresse.it
Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto tgcom24.mediaset.it
Gossip di Natale: Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino insieme? L’indiscrezione che incendia i social quotidiano.net
L'Inter non sa come colmare il gap ultimouomo.com
Nikita Perotti non esclude una relazione con Andrea Delogu: “È qualcosa di magico, il feeling è reale” bollicinevip.com
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it