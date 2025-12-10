Volenteroso. "Dotato di buona volontà: un allievo non molto intelligente ma volenteroso; un'impiegata volenterosa e solerte" (Treccani). Ed eccoli tutti lì, per la photo opportunity: i volenterosi, gli impiegati della (dis)Unione Europa simili a studenti che tanto si applicano ma che poi a giugno finiscono male. C'è il padrone di casa, Starmer. E con lui i commensali dell'asse (di carta) franco tedesco: Macron e Merz. Stessa armocromista: camicia bianca, abito d'ordinanza blu e cravatta abbinata. Alle loro spalle il 10 di Downing Street. Tutto molto evocativo. Con loro uno Zelensky in nero. Verrebbe da ironizzare sul funerale di una certa idea d'Europa ma sorvoliamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volenterosi ma inutili